В 1 сезоне 3 серии сериала «Детство Шелдона» Джорджу становится так плохо, что его срочно увозят в больницу без всяких объяснений. Мисси, Шелдон и Джорджи не выносят ожидания и решают угнать бабушкину квартиру, чтобы отправиться к отцу.