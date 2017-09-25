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О чем cерия
В 1 сезоне 22 серии сериала «Детство Шелдона» Шелдон активно следит за развитием романтических отношений между его бабулей и доктором Стерджесом. В то же время старый приятель Айра приглашает Кони на свидание, что очень не нравится Шелдону.
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