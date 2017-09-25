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Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны Сезон 1 Серия 16

Детство Шелдона 2017 16 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Детство Шелдона»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2017
Ракеты, коммунисты и десятичная система Дьюи
Сезон 1 / Серия 2 2 ноября 2017
Покер, вера и яйца
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2017
Терапевт, комикс и колбаса для завтрака
Сезон 1 / Серия 4 16 ноября 2017
Солнечный калькулятор, игра в мяч и лоно болельщика
Сезон 1 / Серия 5 23 ноября 2017
Патч, модем и Зантак®
Сезон 1 / Серия 6 30 ноября 2017
Грудинка, вуду и гонки
Сезон 1 / Серия 7 7 декабря 2017
Мыс Канаверал, кот Шредингера и волосы Синди Лопер
Сезон 1 / Серия 8 14 декабря 2017
Спок, Кирк и Грыжа яичек
Сезон 1 / Серия 9 21 декабря 2017
Орлиное перо, фасоль и эскимо
Сезон 1 / Серия 10 4 января 2018
Демоны, Воскресная школа и простые числа
Сезон 1 / Серия 11 11 января 2018
Компьютер, Пластиковый пони и Ящик с пивом
Сезон 1 / Серия 12 18 января 2018
Чих, содержание под стражей и Cисси Спейсек
Сезон 1 / Серия 13 1 февраля 2018
Картофельный салат, метла и бутылка папиного виски
Сезон 1 / Серия 14 1 марта 2018
Доломит, яблочные чипсы и загадочная дама
Сезон 1 / Серия 15 8 марта 2018
Астероиды-убийцы, Оклахома и машинка для стрижки лохм
Сезон 1 / Серия 16 29 марта 2018
Джиу-джитсу, пузырчатая пленка и ю-ху
Сезон 1 / Серия 17 5 апреля 2018
Мать, ребенок и зад человека в синем
Сезон 1 / Серия 18 12 апреля 2018
Глюоны, гуакамоле, Цвет пурпурный
Сезон 1 / Серия 19 19 апреля 2018
Собака, белка и рыба по имени Рыба
Сезон 1 / Серия 20 26 апреля 2018
Копченая колбаса, карманное пончо и Тони Донза
Сезон 1 / Серия 21 3 мая 2018
Ванильное мороженое, ухажеры и набор закусок
Сезон 1 / Серия 22 10 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 16 серии сериала «Детство Шелдона» Шелдон участвует в научной ярмарке с проектом про астероиды, но награду за участие получает другая девочка. Тогда Шелдон сильно разочаровывается в школьной системе и устраивает подростковый бунт.

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