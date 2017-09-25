В 1 сезоне 16 серии сериала «Детство Шелдона» Шелдон участвует в научной ярмарке с проектом про астероиды, но награду за участие получает другая девочка. Тогда Шелдон сильно разочаровывается в школьной системе и устраивает подростковый бунт.