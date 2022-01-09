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Постер к сериалу Детство Шелдона
Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны
Детство Шелдона (2017 - …), список сезонов Young Sheldon 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Список сезонов сериала «Детство Шелдона»
Детство Шелдона - Сезон 1 Сезон 1
2017, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 2 Сезон 2
2018, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 21 эпизод
 
Детство Шелдона - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 18 эпизодов
 
Детство Шелдона - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 1 эпизод
 
Детство Шелдона - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
TBA,
 
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