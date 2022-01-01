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Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Актеры и роли

Актеры сериала «Детство Шелдона»

Актеры сериала «Детство Шелдона» Вся информация о сериале
Джим Парсонс
Джим Парсонс Jim Parsons
Sheldon Уоллес Шоун
Уоллес Шоун Wallace Shawn
Рекс Линн
Рекс Линн Rex Linn
Энни Поттс
Энни Поттс Annie Potts
Connie "Meemaw" Tucker Брайан Степанек
Брайан Степанек Brian Stepanek
Иэн Армитедж
Иэн Армитедж Iain Armitage
Sheldon Cooper Лэнс Барбер
Лэнс Барбер Lance Barber
George Cooper Sr. Зои Перри
Зои Перри Zoe Perry
Mary Cooper Реган Реворд
Реган Реворд Raegan Revord
Missy Cooper Монтана Джордан
Монтана Джордан Montana Jordan
George Cooper Jr.
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