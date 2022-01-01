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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Детство Шелдона
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Актеры сериала «Детство Шелдона»
Вся информация о сериале
Джим Парсонс
Jim Parsons
Sheldon
Уоллес Шоун
Wallace Shawn
Рекс Линн
Rex Linn
Энни Поттс
Annie Potts
Connie "Meemaw" Tucker
Брайан Степанек
Brian Stepanek
Иэн Армитедж
Iain Armitage
Sheldon Cooper
Лэнс Барбер
Lance Barber
George Cooper Sr.
Зои Перри
Zoe Perry
Mary Cooper
Реган Реворд
Raegan Revord
Missy Cooper
Монтана Джордан
Montana Jordan
George Cooper Jr.
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