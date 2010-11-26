Юная Лига Справедливости 2010 - 2022 24 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Юная Лига Справедливости»
День независимости
Сезон 1 / Серия 126 ноября 2010
Фейерверк
Сезон 1 / Серия 226 ноября 2010
Добро пожаловать в Счастливую Гавань
Сезон 1 / Серия 321 января 2011
Зона снижения
Сезон 1 / Серия 428 января 2011
Обученный
Сезон 1 / Серия 54 февраля 2011
Проникнувший
Сезон 1 / Серия 611 февраля 2011
Отказ
Сезон 1 / Серия 718 февраля 2011
Простой
Сезон 1 / Серия 84 марта 2011
Лишенный
Сезон 1 / Серия 911 марта 2011
Цели
Сезон 1 / Серия 1016 сентября 2011
Ужасы
Сезон 1 / Серия 1123 сентября 2011
Сплоченная команда
Сезон 1 / Серия 1230 сентября 2011
Вожак стаи
Сезон 1 / Серия 137 октября 2011
Открытие
Сезон 1 / Серия 1414 октября 2011
Человечность
Сезон 1 / Серия 1521 октября 2011
Ложное спасение
Сезон 1 / Серия 164 ноября 2011
Беспорядочный
Сезон 1 / Серия 1711 ноября 2011
Секреты
Сезон 1 / Серия 1818 ноября 2011
Неверное место
Сезон 1 / Серия 193 марта 2012
Бессердечный
Сезон 1 / Серия 2010 марта 2012
Образ
Сезон 1 / Серия 2117 марта 2012
Повестка дня
Сезон 1 / Серия 2224 марта 2012
Ненадежность
Сезон 1 / Серия 2331 марта 2012
Представление
Сезон 1 / Серия 247 апреля 2012
Обычные подозреваемые
Сезон 1 / Серия 2514 апреля 2012
Старое знакомство
Сезон 1 / Серия 2621 апреля 2012
О чем cерия
В 1 сезоне 24 серии сериала «Юная Лига Справедливости» перед командой стоит опасная задача: героям под прикрытием необходимо стать частью Международного бродячего цирка. Им предстоит отыскать похитителя оружейных технологий.
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