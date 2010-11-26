Юная Лига Справедливости 2010 - 2022 15 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Юная Лига Справедливости»
День независимости
Сезон 1 / Серия 126 ноября 2010
Фейерверк
Сезон 1 / Серия 226 ноября 2010
Добро пожаловать в Счастливую Гавань
Сезон 1 / Серия 321 января 2011
Зона снижения
Сезон 1 / Серия 428 января 2011
Обученный
Сезон 1 / Серия 54 февраля 2011
Проникнувший
Сезон 1 / Серия 611 февраля 2011
Отказ
Сезон 1 / Серия 718 февраля 2011
Простой
Сезон 1 / Серия 84 марта 2011
Лишенный
Сезон 1 / Серия 911 марта 2011
Цели
Сезон 1 / Серия 1016 сентября 2011
Ужасы
Сезон 1 / Серия 1123 сентября 2011
Сплоченная команда
Сезон 1 / Серия 1230 сентября 2011
Вожак стаи
Сезон 1 / Серия 137 октября 2011
Открытие
Сезон 1 / Серия 1414 октября 2011
Человечность
Сезон 1 / Серия 1521 октября 2011
Ложное спасение
Сезон 1 / Серия 164 ноября 2011
Беспорядочный
Сезон 1 / Серия 1711 ноября 2011
Секреты
Сезон 1 / Серия 1818 ноября 2011
Неверное место
Сезон 1 / Серия 193 марта 2012
Бессердечный
Сезон 1 / Серия 2010 марта 2012
Образ
Сезон 1 / Серия 2117 марта 2012
Повестка дня
Сезон 1 / Серия 2224 марта 2012
Ненадежность
Сезон 1 / Серия 2331 марта 2012
Представление
Сезон 1 / Серия 247 апреля 2012
Обычные подозреваемые
Сезон 1 / Серия 2514 апреля 2012
Старое знакомство
Сезон 1 / Серия 2621 апреля 2012
О чем cерия
В 1 сезоне 15 серии сериала «Юная Лига Справедливости» для того, чтобы выяснить, кто является предателем, команда начинает охотиться за Красным Торнадо. Ради этого задания молодые супергерои намерены похитить свою новую знакомую Затанну.
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