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Киноафиша Сериалы Юная Лига Справедливости Сезоны Сезон 1 Серия 10

Юная Лига Справедливости 2010 - 2022 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Юная Лига Справедливости»
День независимости
Сезон 1 / Серия 1 26 ноября 2010
Фейерверк
Сезон 1 / Серия 2 26 ноября 2010
Добро пожаловать в Счастливую Гавань
Сезон 1 / Серия 3 21 января 2011
Зона снижения
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2011
Обученный
Сезон 1 / Серия 5 4 февраля 2011
Проникнувший
Сезон 1 / Серия 6 11 февраля 2011
Отказ
Сезон 1 / Серия 7 18 февраля 2011
Простой
Сезон 1 / Серия 8 4 марта 2011
Лишенный
Сезон 1 / Серия 9 11 марта 2011
Цели
Сезон 1 / Серия 10 16 сентября 2011
Ужасы
Сезон 1 / Серия 11 23 сентября 2011
Сплоченная команда
Сезон 1 / Серия 12 30 сентября 2011
Вожак стаи
Сезон 1 / Серия 13 7 октября 2011
Открытие
Сезон 1 / Серия 14 14 октября 2011
Человечность
Сезон 1 / Серия 15 21 октября 2011
Ложное спасение
Сезон 1 / Серия 16 4 ноября 2011
Беспорядочный
Сезон 1 / Серия 17 11 ноября 2011
Секреты
Сезон 1 / Серия 18 18 ноября 2011
Неверное место
Сезон 1 / Серия 19 3 марта 2012
Бессердечный
Сезон 1 / Серия 20 10 марта 2012
Образ
Сезон 1 / Серия 21 17 марта 2012
Повестка дня
Сезон 1 / Серия 22 24 марта 2012
Ненадежность
Сезон 1 / Серия 23 31 марта 2012
Представление
Сезон 1 / Серия 24 7 апреля 2012
Обычные подозреваемые
Сезон 1 / Серия 25 14 апреля 2012
Старое знакомство
Сезон 1 / Серия 26 21 апреля 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Юная Лига Справедливости» для того, чтобы мирные переговоры между противоборствующими странами закончились успешно, Красной Стреле необходимо защитить одного злодея от другого. Герой пытается устранить возможность войны.

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