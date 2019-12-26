Во 2 сезоне 8 серии сериала «Ты» Джо вынужден держать Делайлу в клетке, но он пытается найти выход из ситуации, не убивая девушку. У Форти появляется реальный шанс снять его фильм на основе книги Гвиневры Бек, но для этого ему нужен Джо.