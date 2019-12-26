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Киноафиша Сериалы Ты Сезоны Сезон 2 Серия 8

Ты 2018 8 серия 2 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Ты»
Свежий старт
Сезон 2 / Серия 1 26 декабря 2019
Just the Tip
Сезон 2 / Серия 2 26 декабря 2019
What Are Friends For?
Сезон 2 / Серия 3 26 декабря 2019
The Good, The Bad, & The Hendy
Сезон 2 / Серия 4 26 декабря 2019
Have a Good Weekend Joe!
Сезон 2 / Серия 5 26 декабря 2019
Farewell, My Bunny
Сезон 2 / Серия 6 26 декабря 2019
Ex-istential Crisis
Сезон 2 / Серия 7 26 декабря 2019
Fear and Loathing in Beverly Hills
Сезон 2 / Серия 8 26 декабря 2019
P.I. Joe
Сезон 2 / Серия 9 26 декабря 2019
Love, Actually
Сезон 2 / Серия 10 26 декабря 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Ты» Джо вынужден держать Делайлу в клетке, но он пытается найти выход из ситуации, не убивая девушку. У Форти появляется реальный шанс снять его фильм на основе книги Гвиневры Бек, но для этого ему нужен Джо.

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