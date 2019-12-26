Во 2 сезоне 6 серии сериала «Ты» Форти решает снять фильм «Темная сторона любви» и приглашает Джо в качестве продюсера. Лав тем временем вспоминает свое прошлое, в котором она была счастливо замужем, пока ее муж не заболел смертельной болезнью.
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