Во 2 сезоне 5 серии сериала «Ты» Лав приводит Джо на семейный праздник, чтобы познакомить его с родителями. А Форти приводит свою девушку Эми, которая, как и Джо, выдает себя не за того человека, которым является на самом деле.
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