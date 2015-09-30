В 1 сезоне 8 серии сериала «Ты, я и конец света» встреча Джейми и Ариэль проходит при весьма стесненных обстоятельствах. Отец Джуд принимает важное решение, которое приведет к неожиданным последствиям. У Ронды имеются плохие известия.
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