В 1 сезоне 4 серии сериала «Ты, я и конец света», по-прежнему находясь в бегах, Ронда и Линн уходят от преследования, которое ведет суровый маршал по имени Тесс Картер. Ронда находится в отчаянии и раздумывает над тем, чтобы захватить заложников.
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