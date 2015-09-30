В 1 сезоне 3 серии сериала «Ты, я и конец света» поиски Джейми завершаются, когда его в очередной раз принимают за Ариэль. Отец Джуд и сестра Селин оказывают помощь молодой девушке, которой необходимо спастись от разъяренной толпы.
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