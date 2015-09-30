В 1 сезоне 2 серии сериала «Ты, я и конец света» Джейми собирается отыскать свою биологическую мать и брата-близнеца. Ронда продолжает свой путь после того, как сбежала из тюрьмы. В Белом доме обсуждается возможность спасти человечество от гибели.
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