Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Йеллоустоун Статьи

Статьи о сериале «Йеллоустоун»

Статьи о сериале «Йеллоустоун» Вся информация о сериале
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером Для тех, кто устал ждать выхода спин-оффов и хочет маскулинных проектов.
Написать
30 июля 2025 19:05
26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»
26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот» И неважно, что культовый постановщик снял всего две серии, ведь хорошее начало — половина дела.
Написать
29 июня 2025 13:46
Джон Даттон
Воспитал двух чужих, как своих: сколько детей у Джона Даттона из «Йеллоустоуна» В его семье всё так сложно, что героя остается только жалеть.
Написать
27 июня 2025 15:39
Герои сериала «1923»
Как связаны «1923» и «Йеллоустоун»: объясняем для тех, кто запутался в многочисленных спин-оффах Больше никакой неразберихи — будете знать наверняка.
4 комментария
24 июня 2025 09:54
Кадры из сериала «Йеллоустоун»
Первый сезон «Йеллоустоуна» стал феноменом 2018 года: а знали ли вы, что продолжения могло и не быть? В итоге хитовый вестерн все равно закрыли намного раньше, чем планировали — а все так хорошо начиналось.
Написать
6 июня 2025 17:09
Кадры из фильма «Горизонты: Часть 1»
Ждать ли продолжение «Горизонтов»? Будущее вестер-саги Кевина Костнера под вопросом — и дело не только в критике фильма Масштабная франшиза актера застопорилась еще на втором из четырех фильмов — теперь понятно почему.
Написать
6 июня 2025 07:00
«Хочу второй сезон, Netflix!»: этот легкий вестерн вышел месяц назад — зрители тут же сравнили с «Йеллоустоуном»
«Хочу второй сезон, Netflix!»: этот легкий вестерн вышел месяц назад — зрители тут же сравнили с «Йеллоустоуном» Атмосфера та же, но драмы меньше. А в главных ролях звезды «500 дней лета» и «Трансформеров».
Написать
12 мая 2025 08:56
Кадр из сериала «Йеллоустоун»
«Йеллоустоун» Тейлора Шеридана завершился скандалом в прошлом году — хотя сериал должен был выходить и сейчас Вестерн-шоу было одним из главных хитов телевидения, но все пошло совсем не так, когда Кевин Костнер захотел свою собственную франшизу.
Написать
3 мая 2025 08:56
Этот хитовый вестерн Клинта Иствуда вдохновил «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана
Этот хитовый вестерн Клинта Иствуда вдохновил «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана Фильм стал одним из немногих представителей жанра, выигравших «Оскар» за лучший фильм.
Написать
1 мая 2025 07:58
Создатели даже не стали отрицать: эта теория о финале «1923» раскрывает тайну отца героя Костнера в «Йеллоустоуне»
Создатели даже не стали отрицать: эта теория о финале «1923» раскрывает тайну отца героя Костнера в «Йеллоустоуне» Осталось лишь дождаться подтверждения самого Шеридана.
2 комментария
21 апреля 2025 17:38
Кевин Костнер
Есть два варианта: в каком порядке нужно смотреть «Йеллоустоун» — многие путаются из-за спин-оффов Разбираемся в хронологии этой вселенной.
2 комментария
20 апреля 2025 18:43
Бет Даттон
Бет Даттон — икона «Йеллоустоуна»: разбираемся, был ли у нее реальный прототип Персонаж настолько сложный, что остальные просто меркнут на фоне.
6 комментариев
19 апреля 2025 07:00
Джейкоб и Кара Даттоны
14 млн зрителей за неделю: назван самый популярный эпизод сериала «1923» — приквела легендарного «Йеллоустон» Заодно поделились приятными новостями для фанатов вселенной.
Написать
17 апреля 2025 14:44
Поднимают уровень тестостерона: 6 брутальных сериалов, которые понравятся любителям боевиков и драмы
Поднимают уровень тестостерона: 6 брутальных сериалов, которые понравятся любителям боевиков и драмы Женщинам понравятся, но в отдельных сценах будут закрывать глаза.
Написать
25 февраля 2025 11:21
Кевин Костнер в фильме «Танцующий с волками»
Эпичный вестерн с Кевином Костнером теперь можно посмотреть в Сети и бесплатно (и это совсем не тот фильм, о котором вы подумали) Знакомство с жанром актер начал задолго до своего появления в «“Йеллоустоуне».
1 комментарий
16 января 2025 07:29
Здесь практически нет однозначно плохих или хороших персонажей: да здравствует серая мораль!
Выше «Игры в кальмара», круче «Йеллоустоуна»: новый хит Netflix идеален во всем, кроме концовки Жанр вестернов продолжает переживать вторую молодость.
3 комментария
15 января 2025 07:29
Герой — главный, но сериал покинул навсегда: почему Костнера больше не будет в «Йеллоустоуне»
Герой — главный, но сериал покинул навсегда: почему Костнера больше не будет в «Йеллоустоуне»  Мотив навсегда отказаться от работы с самым драматичным вестерном 21 века у актера есть.
Написать
24 ноября 2024 09:25
Костнер уходит из «Йеллоустоуна», но это не повод лить слезы: замена точно понравится фанатам ковбойского сериала
Костнер уходит из «Йеллоустоуна», но это не повод лить слезы: замена точно понравится фанатам ковбойского сериала Артист решил сосредоточиться на новых проектах.
Написать
31 августа 2024 07:15
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала Звезды столкнулись с болезнями, зависимостями, отсутствием ролей и даже арестами.
Написать
21 августа 2024 11:30
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше