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Запретный плод
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Актёры 5 сезона сериала «Запретный плод» (2021)
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Актеры сериала «Запретный плод»
Вся информация о сериале
Шевваль Сам
Sevval Sam
Эда Эдже
Eda Ece
Берк Октай
Berk Oktay
Биран Дамла Йылмаз
Biran Damla Yilma
Биран Дамла Йылмаз
Biran Damla Yilmaz
Мурат Айген
Murat Aygen
Melisa Dogu
Эдже Диздар
Ece Dizdar
Шебнем Дёнмез
Sebnem Dönmez
Барыш Айтач
Baris Aytac
Caner Çelebi
Джейхун Менгироглу
Ceyhun Mengiroglu
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