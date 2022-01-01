В 1 сезоне 2 серии сериала «Ярость» бригада арестовывает сотрудника уголовного розыска, Филина, за снабжение информацией о следствии. Селезнев презрительно замечает, что этого стоило ожидать. Гражданку Груздеву допрашивают по делу о «Коте».
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