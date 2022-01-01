Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эмили" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ярость Сезоны Сезон 1 Серия 1

Ярость 1979 1 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 18 июля 1979
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 18 июля 1979
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 18 июля 1979
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Ярость» отдел по особо тяжким расследует жестокое убийство доктора, его жены, горничной и дворника. Дочь убитых, Виктория Дмитриевна, сообщает о случившемся в органы. Дело заходит в тупик. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Билет в рай
Билет в рай 1 комментарий
Покерфейс
Покерфейс 1 комментарий
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Приложение киноафиши