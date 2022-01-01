В 1 сезоне 1 серии сериала «Ярость» отдел по особо тяжким расследует жестокое убийство доктора, его жены, горничной и дворника. Дочь убитых, Виктория Дмитриевна, сообщает о случившемся в органы. Дело заходит в тупик.
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