Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
Атмосфера тихого отчаяния гарантирована.
Написать
30 сентября 2025 15:13
Помните операцию с письмом в «Месте встречи»? Шарапов не зря вырвал лист прямо перед Фоксом — вот зачем он это сделал
Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью
«Гоблин» отдыхает: эта свежая дорама 2025 года от Netflix стала самым популярным сериалом в корейском топе всего за 24 часа
Между адом, раем и психушкой: что такое Пограничье в «Алисе в Пограничье» на самом деле — в манге и сериале ответы разные
«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»
«Восток — дело …» — это только разминка: лишь знатоки продолжат 5/5 цитат из «Белого солнца пустыни» (тест)
Эти 5 видеоигр буквально кричат: «Сделайте из нас кино!»: не хуже «Одни из нас», а №1 легко может стать новым шедевром Нолана
Послужной список Бласта впечатляет: вот кто настоящий №1 в «Ванпанчмене» (конечно, после Сайтамы) — о его силах вы и не догадывались
До Нового года успеем: сколько серий будет в первом сезоне «Гачиакуты» — составили актуальное расписание для оставшейся половины
2 сезон можно снимать хоть завтра: финал сериала «Дыши» оставляет зрителей в слезах — но не отвечает на важнейший вопрос
На «Мессии Дюны» Вильнев не остановится: леди Атрейдес рассекретила планы на франшизу
