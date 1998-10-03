В 4 сезоне 9 серии сериала «Зена — королева воинов» доблестная воительница и ее лучшая подруга попадают в осажденный неприятелем город. Довольно быстро Зена понимает, что против нее используют ее же собственную стратегию. Но кто осмелился на такое?