Во 2 сезоне 8 серии сериала «Зена — королева воинов», все еще находясь в теле Каллисто, главная героиня попадает в окружение грозных убийц, которые давно мечтают занять место Ареса на божественном пьедестале. Но что им для этого нужно сделать?