Зена — королева воинов 1995 - 2001 12 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Зена — королева воинов»
Дитя войны
Сезон 2 / Серия 130 сентября 1996
Назад в прошлое
Сезон 2 / Серия 27 октября 1996
Великан-убийца
Сезон 2 / Серия 314 октября 1996
Девочки хотят повеселиться
Сезон 2 / Серия 428 октября 1996
Возвращение Каллисто
Сезон 2 / Серия 54 ноября 1996
Воительница… принцесса… бродяжка
Сезон 2 / Серия 611 ноября 1996
Знакомый незнакомец
Сезон 2 / Серия 718 ноября 1996
Десять воинов
Сезон 2 / Серия 825 ноября 1996
Праздник солнцестояния
Сезон 2 / Серия 99 декабря 1996
Хроники Зены
Сезон 2 / Серия 1013 января 1997
Мисс Амфиполис
Сезон 2 / Серия 1120 января 1997
Судьба
Сезон 2 / Серия 1227 января 1997
Воскрешение
Сезон 2 / Серия 133 февраля 1997
Необходимое зло
Сезон 2 / Серия 1410 февраля 1997
Один день из жизни Зены
Сезон 2 / Серия 1517 февраля 1997
По ком звонит колокол
Сезон 2 / Серия 1624 февраля 1997
Приговор
Сезон 2 / Серия 177 апреля 1997
Слепая вера
Сезон 2 / Серия 1814 апреля 1997
Одиссей
Сезон 2 / Серия 1921 апреля 1997
Цена
Сезон 2 / Серия 2028 апреля 1997
Проклятый моряк
Сезон 2 / Серия 215 мая 1997
Любовная лихорадка
Сезон 2 / Серия 2212 мая 1997
О чем cерия
Во 2 сезоне 12 серии сериала «Зена — королева воинов» доблестная воительница получает смертельную рану в бою. Находясь в бреду, она неожиданно вспоминает о том, что происходило с ней в последние годы и почему она решила выбрать сторону добродетели.
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