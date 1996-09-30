Во 2 сезоне 12 серии сериала «Зена — королева воинов» доблестная воительница получает смертельную рану в бою. Находясь в бреду, она неожиданно вспоминает о том, что происходило с ней в последние годы и почему она решила выбрать сторону добродетели.