Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Зена — королева воинов
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Награды и номинации «Зена — королева воинов»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
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