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Киноафиша Сериалы Зена — королева воинов Награды

Награды и номинации «Зена — королева воинов»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
 Outstanding Music and Lyrics
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
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