В 4 сезоне 8 серии сериала «Вайнона Эрп» молодая женщина и ее верные друзья празднуют День всех святых. По традиции, в хэллоуинскую ночь мертвые встают из своих могил — для Вайноны и Уэйверли это может стать настоящей проблемой. Или уже стало?
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