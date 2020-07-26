В 4 сезоне 8 серии сериала «Вайнона Эрп» молодая женщина и ее верные друзья празднуют День всех святых. По традиции, в хэллоуинскую ночь мертвые встают из своих могил — для Вайноны и Уэйверли это может стать настоящей проблемой. Или уже стало?