В 3 сезоне 3 серии сериала «Вайнона Эрп» вся команда вынуждена каким-то образом смириться с неутешительными последствиями своих действий. В это же время в Чистилище прибывает загадочный странник, он утверждает, что является посланцем Черного замка.
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