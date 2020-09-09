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Киноафиша Сериалы Прозревший Сезоны Сезон 1 Серия 7

Прозревший 2020 - 2022 7 серия 1 сезон

6.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Прозревший»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 сентября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 9 сентября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 9 сентября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 сентября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 9 сентября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Прозревший» Киф направляется на встречу с юристом. Однако обычная поездка по городу для него затягивается. В результате главный герой понимает, что ему нужна помощь, иначе он не сможет справиться со своими травмами.

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