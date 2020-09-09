Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Прозревший Сезоны Сезон 1 Серия 2

Прозревший 2020 - 2022 2 серия 1 сезон

6.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Прозревший»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 сентября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 9 сентября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 9 сентября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 сентября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 9 сентября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Прозревший» главный герой, иллюстратор Киф, пробует хоть как-то исправить последствия вчерашнего безумного дня. Однако разгрести образовавшийся бардак после случившегосяоказывается отнюдь не просто. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Чебурашка
Чебурашка 218 комментариев
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 10 комментариев
Проект Адам
Проект Адам 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши