О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Ведьмы Ист-Энда
Сезоны
Ведьмы Ист-Энда, список сезонов
Witches of East End
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Lifetime
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Ведьмы Ист-Энда»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
6 октября 2013 - 15 декабря 2013
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
6 июля 2014 - 5 октября 2014
