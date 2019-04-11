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Постер к сериалу Вистинг
Постер к сериалу Вистинг
Постер к сериалу Вистинг
Постер к сериалу Вистинг
Постер к сериалу Вистинг
Постер к сериалу Вистинг
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Вистинг
Вистинг (2019 - …) Wisting
Год выпуска 2019
Страна Норвегия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TV3
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

Главный герой норвежского детективного сериала «Вистинг» – опытный следователь Уильям. Он любит разгадывать сложные профессиональные загадки, правда, в его родном городке Ларвик обычно не происходит ничего выдающегося. Но однажды в Сочельник в лесу рядом с городом обнаруживается труп неизвестного мужчины. На месте преступления полиция находит отпечатки давно разыскиваемого преступника – серийного убийцы из Америки. Это дело берет Уильям Вистинг, а ему на помощь приезжает американская коллега Мэгги Гриффин.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Гард Б. Эйдсвольд
Гард Б. Эйдсвольд
Свен Нордин
Свен Нордин William Wisting
Thea Green Lundberg Line Wisting
Мэдс Оусдаль Nils Hammer
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вистинг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Вистинг - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 4 эпизода
 
Вистинг - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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