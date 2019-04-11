Главный герой норвежского детективного сериала «Вистинг» – опытный следователь Уильям. Он любит разгадывать сложные профессиональные загадки, правда, в его родном городке Ларвик обычно не происходит ничего выдающегося. Но однажды в Сочельник в лесу рядом с городом обнаруживается труп неизвестного мужчины. На месте преступления полиция находит отпечатки давно разыскиваемого преступника – серийного убийцы из Америки. Это дело берет Уильям Вистинг, а ему на помощь приезжает американская коллега Мэгги Гриффин.