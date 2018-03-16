В 1 сезоне 6 серии сериала «Дикая-дикая страна» современный гуру вынужден бежать со своей земли. Его высылают из Соединенных Штатов, запрещая также въезд в ряд других западных государств. Полиция задерживает Шилу и ее последователей в Германии.
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