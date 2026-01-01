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Убийство на ферме «Уайтхаус»
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Убийство на ферме «Уайтхаус»» (2020)
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Актеры сериала «Убийство на ферме «Уайтхаус»»
Вся информация о сериале
Алекса Дейвис
Alexa Davies
Julie Mugford
Richard Goulding
Tom McCall
Фредди Фокс
Freddie Fox
Jeremy Bamber
Марк Стэнли
Mark Stanley
Colin Caffell
Крессида Бонас
Cressida Bonas
Sheila Caffell
Оливер Димсдейл
Oliver Dimsdale
Марк Эдди
Mark Addy
DS Stan Jones
Альфи Аллен
Alfie Allen
Brett Collins
Дэвид Барк-Джонс
David Bark-Jones
Том Кристиан
Tom Christian
Джемма Уилан
Gemma Whelan
Ann Eaton
Lucile Jaillant
Грэйс Калдер
Grace Calder
Scott Reid
Дэвид Кеннеди
David Kennedy
Эндрю Фрейм
Andrew Frame
Стивен Грэм
Stephen Graham
Dorian Lough
Стюарт Скудамор
Stewart Scudamore
Шон Джилдер
Sean Gilder
Николас Фэррел
Nicholas Farrell
Nevill Bamber
Аманда Бертон
Amanda Burton
June Bamber
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