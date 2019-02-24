В 1 сезоне 9 серии сериала «Виски Кавалер» лидерские качества Фрэнки ставятся под вопрос. Уилл попадает в плен, когда пытается остановить миссию по незаконному изъятию органов. Фрэнки получает шанс проявить свои способности по управлению командой.