В 1 сезоне 9 серии сериала «Виски Кавалер» лидерские качества Фрэнки ставятся под вопрос. Уилл попадает в плен, когда пытается остановить миссию по незаконному изъятию органов. Фрэнки получает шанс проявить свои способности по управлению командой.
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