В 1 сезоне 8 серии сериала «Виски Кавалер» команда отправляется в Европу для перевозки бывшего босса Уилла, когда оказывается, что этот босс — заключенный тюрьмы. Шокирующие секреты выходят наружу. Команда празднует Рождество вместе.
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