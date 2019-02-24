В 1 сезоне 7 серии сериала «Виски Кавалер» Уилл и Фрэнки получают шанс остаться наедине, когда остаются одни за городом во время миссии достать чемодан с плутонием. Их идиллию нарушает новая подруга Уилла.
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