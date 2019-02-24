В 1 сезоне 3 серии сериала «Виски Кавалер» команду агентов отправляют в Рим для предотвращения террористической атаки. Уиллу и Фрэнки все сложнее работать вместе из-за разных подходов к делу, что представляет угрозу для миссии.
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