В 1 сезоне 11 серии сериала «Виски Кавалер» очередной жертвой команды становится опасный северокорейский студент-инженер, у которого есть возможность разрушить США, а может, и всю землю. Ради его поимки команда работает под прикрытием в колледже.
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