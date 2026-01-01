Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
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