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Актёры 2 сезона сериала «Мир дикого запада» (2018)

Актеры сериала «Мир дикого запада» Вся информация о сериале
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood
Dolores Abernathy Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон Thandiwe Newton
Maeve Millay Джеффри Райт
Джеффри Райт Jeffrey Wright
Bernard Lowe Джеймс Марсден
Джеймс Марсден James Marsden
Teddy Flood Тесса Томпсон
Тесса Томпсон Tessa Thompson
Charlotte Hale
Katja Herbers
Фарес Фарес
Фарес Фарес Fares Fares
Antoine Costa Ингрид Болсай Бердал
Ингрид Болсай Бердал Ingrid Bolsø Berdal
Armistice Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл. Clifton Collins Jr.
Саймон Куотерман Simon Quarterman
Lee Sizemore Люк Хемсворт
Люк Хемсворт Luke Hemsworth
Ashley Stubbs Анджела Сарафян
Анджела Сарафян Angela Sarafyan
Clementine Pennyfeather Луис Хертэм
Луис Хертэм Louis Herthum
Peter Abernathy Шеннон Мари Вудворд
Шеннон Мари Вудворд Shannon Marie Woodward
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Akecheta Талула Райли
Талула Райли Talulah Riley
Angela Эд Харрис
Эд Харрис Ed Harris
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс Anthony Hopkins
Dr. Robert Ford Родриго Санторо
Родриго Санторо Rodrigo Santoro
Hector Escaton
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