В 3 сезоне 2 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» в руках у полицейских оказываются кадры, на которых людей похищает загадочное волосатое существо. Расследование наталкивает Миноуг и О'Лири на мысль, что им противостоит бигфут из древних мифов.
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