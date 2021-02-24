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Киноафиша Сериалы Паранормальный Веллингтон Сезоны Сезон 3 Серия 2

Паранормальный Веллингтон 2018 2 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Паранормальный Веллингтон»
Невидимый друг
Сезон 3 / Серия 1 24 февраля 2021
Маэро
Сезон 3 / Серия 2 3 марта 2021
Фабрика Страха
Сезон 3 / Серия 3 10 марта 2021
Семь Призраков
Сезон 3 / Серия 4 17 марта 2021
Отмстители
Сезон 3 / Серия 5 24 марта 2021
Жирберг
Сезон 3 / Серия 6 31 марта 2021
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» в руках у полицейских оказываются кадры, на которых людей похищает загадочное волосатое существо. Расследование наталкивает Миноуг и О'Лири на мысль, что им противостоит бигфут из древних мифов.

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