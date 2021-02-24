Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Паранормальный Веллингтон Сезоны Сезон 3 Серия 1

Паранормальный Веллингтон 2018 1 серия 3 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 3 сезона «Паранормальный Веллингтон»
Невидимый друг
Сезон 3 / Серия 1 24 февраля 2021
Маэро
Сезон 3 / Серия 2 3 марта 2021
Фабрика Страха
Сезон 3 / Серия 3 10 марта 2021
Семь Призраков
Сезон 3 / Серия 4 17 марта 2021
Отмстители
Сезон 3 / Серия 5 24 марта 2021
Жирберг
Сезон 3 / Серия 6 31 марта 2021
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» чудаковатые копы из Новой Зеландии берутся за очередное дело. Миноуг и О'Лири необходимо установить источник чудовищной нечистой силы, представляющей угрозу для всего города.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 3 комментария
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги 1 комментарий
Супермен
Супермен 15 комментариев
Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?
Финал «Аббатства Даунтон» — это еще не конец? Вот про кого из Кроули могут снять приквел
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше