В 3 сезоне 1 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» чудаковатые копы из Новой Зеландии берутся за очередное дело. Миноуг и О'Лири необходимо установить источник чудовищной нечистой силы, представляющей угрозу для всего города.
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