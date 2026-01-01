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Актёры 1 сезона сериала «Фея тяжелой атлетики» (2016)

Актеры сериала «Фея тяжелой атлетики» Вся информация о сериале
Ли Сон-гён Song-Kyoung Lee
Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк Nam Joo-hyeok
Jung Joon Hyung
Ли Джэ-юн Lee Jae-yoon
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён Lee Joo-yeong
Кён Су-джин Kyeong Soo-jin
Чан Ён-нам
Чан Ён-нам Jang Yeong-nam
О И-щик
О И-щик Oh Eui-shik
Ю Да-ин Yoo Da-in
Чо Су-хян Cho Flora
Чи Хэра Z.Hera
Чи Иль-джу
Чи Иль-джу Ji Il-joo
Чон Ин-ги In-gi Jeong
Ким Джэ-хён Kim Jae-hyeon
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