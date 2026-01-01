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Фея тяжелой атлетики
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Фея тяжелой атлетики» (2016)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Фея тяжелой атлетики»
Вся информация о сериале
Ли Сон-гён
Song-Kyoung Lee
Нам Джу-хёк
Nam Joo-hyeok
Jung Joon Hyung
Ли Джэ-юн
Lee Jae-yoon
Ли Джу-ён
Lee Joo-yeong
Кён Су-джин
Kyeong Soo-jin
Чан Ён-нам
Jang Yeong-nam
О И-щик
Oh Eui-shik
Ю Да-ин
Yoo Da-in
Чо Су-хян
Cho Flora
Чи Хэра
Z.Hera
Чи Иль-джу
Ji Il-joo
Чон Ин-ги
In-gi Jeong
Ким Джэ-хён
Kim Jae-hyeon
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