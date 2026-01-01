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Дурман
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Сезон 8
Актеры и роли
Актёры 8 сезона сериала «Дурман» (2012)
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Дурман»
Вся информация о сериале
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
Nancy Botwin
Хантер Пэрриш
Hunter Parrish
Silas Botwin
Александер Гулд
Alexander Gould
Shane Botwin
Джастин Кирк
Justin Kirk
Кевин Нилон
Kevin Nealon
Doug Wilson
Craig Anton
Романи Малко
Romany Malco
Conrad Shepard
Патч Дарра
Patch Darragh
Джон Коллин Барклай
Jon Collin Barclay
Мел Фэйр
Mel Fair
Anne Bellamy
Бретт ДельБоно
Brett DelBuono
Гиллермон Диас
Guillermo Díaz
Нил Браун-мл.
Neil Brown Jr.
Кэт Фостер
Kat Foster
Ларри Дорф
Larry Dorf
Бриджит Флеминг
Brighid Fleming
Фацо-Фасано
Terrell J. Ramsey
Майкл Демпси
Michael Dempsey
Обри Доллар
Aubrey Dollar
Майкл Харни
Michael Harney
Бенжамин Кинг
Benjamin King
Бонни Хеллман
Bonnie Hellman
Кэтлин Гати
Kathleen Gati
Шэйн Эделман
Shane Edelman
Мейталь Дохан
Meital Dohan
Джефф Дусетте
Jeff Doucette
Дэвид Джулиан Хирш
David Julian Hirsh
Аугуст Матуро
August Maturo
Брюс Нозик
Bruce Nozick
Колби Френч
Colby French
Тим Гини
Tim Guinee
Саверио Герра
Saverio Guerra
Лора Харрисон
Laura Schein
Даниэль Уоттс
Danielle Watts
David Noroña
Bob Larkin
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