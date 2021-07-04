В 1 сезоне 6 серии сериала «Мы, люди» создатели шоу рассказывают о работе правительства Соединенных Штатов. По идее, они занимаются совершенно разными вещами, но когда объединяются, получается прекрасный баланс сил.
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail