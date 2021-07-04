В 1 сезоне 4 серии сериала «Мы, люди» группа известных американских исполнителей и артистов, а также авторов песен из мультфильма «Холодное сердце» дают музыкальный урок, рассказывающий о системе работы американского правительства.
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