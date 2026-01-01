Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
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