«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада

«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром

«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда

Пореченков теперь Раст Коул: Kion снял российского «Настоящего детектива» — получилась «добротная чернуха»

Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять

5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино

Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше

«Детектив в духе Агаты Кристи», но на современный лад: 7 серий смотрятся залпом — и вы точно не угадаете убийцу

У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны

До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье