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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 2 сезона сериала «Монахиня-воин» (2022)
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Актеры сериала «Монахиня-воин»
Вся информация о сериале
Альба Баптиста
Alba Baptista
Ava
Текла Рютен
Thekla Reuten
Jillian Salvius
Лорена Андреа
Lorena Andrea
Sister Lilith
Кристина Тонтери-Янг
Kristina Tonteri-Young
Sister Beatrice
Тристан Ульоа
Tristán Ulloa
Father Vincent
Сильвия Де Фанти
Sylvia De Fanti
Уильям Миллер
William Miller
Оливия Делькан
Olivia Delcán
Питер Де Джерси
Peter de Jersey
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
Jack Meade
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