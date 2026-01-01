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Актёры 1 сезона сериала «Монахиня-воин» (2020)

Актеры сериала «Монахиня-воин» Вся информация о сериале
Альба Баптиста
Альба Баптиста Alba Baptista
Ava
Тоя Тернер Toya Turner
Shotgun Mary
Лорена Андреа Lorena Andrea
Sister Lilith
Текла Рютен
Текла Рютен Thekla Reuten
Jillian Salvius
Кристина Тонтери-Янг Kristina Tonteri-Young
Sister Beatrice
Vivi Lepori
Тристан Ульоа Tristán Ulloa
Father Vincent
Альберто Руано Alberto Ruano
Фрэнсис Томелти Frances Tomelty
Уильям Миллер William Miller
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida
Сильвия Де Фанти Sylvia De Fanti
May Lifschitz
Питер Де Джерси Peter de Jersey
Гонсало Канилл Gonzalo Cunill
Эмилио Сакрайя
Эмилио Сакрайя Emilio Sakraya
Оливия Делькан Olivia Delcán
Мелина Мэтьюз Melina Matthews
Лопе Хейдн Эванс Lope Haydn Evans
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