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Киноафиша Сериалы Война и мир Сезоны Сезон 1 Серия 3

Война и мир 2016 3 серия 1 сезон

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10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 3 января 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 10 января 2016
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 17 января 2016
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 24 января 2016
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 31 января 2016
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 февраля 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Война и мир» Пьер принимает участие в дуэли. Обе, Наташа и Соня, получают предложения о замужестве. Решения и действия Николая очень сильно отражаются на всей его семье. Андрей закрывается в себе и страдает депрессией.

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