В 1 сезоне 3 серии сериала «Война и мир» Пьер принимает участие в дуэли. Обе, Наташа и Соня, получают предложения о замужестве. Решения и действия Николая очень сильно отражаются на всей его семье. Андрей закрывается в себе и страдает депрессией.
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