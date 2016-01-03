В 1 сезоне 1 серии сериала «Война и мир» Наполеон вторгается в Австрию и все русское аристократическое общество со страхом замирает. Андрей Болконский верит в шанс прославится на этой войне, а Пьер Безухов слишком добр сердцем.
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